REQUIEM POUR UNE AMIE DE RAINER M RILKE Lodève
jeudi 10 septembre 2026 · Lodève
Informations pratiques
Lodève
REQUIEM POUR UNE AMIE DE RAINER M RILKE
4 Rue Fraternité Lodève Hérault
Tarif : 2 – 2 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Adaptation du grand poème en prose de RM Rilke par Anette Cyran elle-même accompagnée de Rotrauda Weitz
Anette Cyran et Rotrauda Weitz, toutes les deux bilingues, ont souhaité faire entendre l’imagerie et sonorité magique du grand poème en prose de RM Rilke dans une traduction adaptée par Anette Cyran elle-même.
Avec l’accompagnement au piano de Leigh Dyer, deux chansons de Leonard Cohen et une de Michel Legrand vont ponctuer ce texte vibrant. .
4 Rue Fraternité Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 42 58 74 72 anette.cyran@me.com
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English : REQUIEM POUR UNE AMIE DE RAINER M RILKE
An adaptation of R. M. Rilke’s great prose poem by Anette Cyran herself, accompanied by Rotrauda Weitz
L’événement REQUIEM POUR UNE AMIE DE RAINER M RILKE Lodève a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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