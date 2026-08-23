Informations pratiques

Lodève

REQUIEM POUR UNE AMIE DE RAINER M RILKE

4 Rue Fraternité Lodève Hérault

Tarif : 2 – 2 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Adaptation du grand poème en prose de RM Rilke par Anette Cyran elle-même accompagnée de Rotrauda Weitz

Anette Cyran et Rotrauda Weitz, toutes les deux bilingues, ont souhaité faire entendre l’imagerie et sonorité magique du grand poème en prose de RM Rilke dans une traduction adaptée par Anette Cyran elle-même.

Avec l’accompagnement au piano de Leigh Dyer, deux chansons de Leonard Cohen et une de Michel Legrand vont ponctuer ce texte vibrant. .

4 Rue Fraternité Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 42 58 74 72 anette.cyran@me.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : REQUIEM POUR UNE AMIE DE RAINER M RILKE

An adaptation of R. M. Rilke’s great prose poem by Anette Cyran herself, accompanied by Rotrauda Weitz

L’événement REQUIEM POUR UNE AMIE DE RAINER M RILKE Lodève a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC