Informations pratiques

Lodève

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE BELVÉDÈRE AU SOMMET DE LA CATHÉDRALE

Place Hôtel de ville Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le sommer de la cathédrale Saint-Fulcran de Lodève.

Prenez de la hauteur ! Les 220 marches du clocher vous mènent au sommet de la cathédrale Saint-Fulcran pour une vue panoramique de la ville au petit matin.

Nous monterons tous ensemble, le rendez-vous est à 8h30 précises.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Lodève ou sur la billetterie en ligne. .

Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the apse of Saint-Fulcran Cathedral in Lodève.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE BELVÉDÈRE AU SOMMET DE LA CATHÉDRALE Lodève a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC