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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE BELVÉDÈRE AU SOMMET DE LA CATHÉDRALE Lodève

samedi 19 septembre 2026 · Lodève

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Place Hôtel de ville
Ville
34700 Lodève
Département
Hérault
Tarif

Lodève

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE BELVÉDÈRE AU SOMMET DE LA CATHÉDRALE

Place Hôtel de ville Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir le sommer de la cathédrale Saint-Fulcran de Lodève.
Prenez de la hauteur ! Les 220 marches du clocher vous mènent au sommet de la cathédrale Saint-Fulcran pour une vue panoramique de la ville au petit matin.
Nous monterons tous ensemble, le rendez-vous est à 8h30 précises.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Lodève ou sur la billetterie en ligne.   .

Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the apse of Saint-Fulcran Cathedral in Lodève.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE BELVÉDÈRE AU SOMMET DE LA CATHÉDRALE Lodève a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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