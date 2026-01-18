JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE BELVÉDÈRE AU SOMMET DE LA CATHÉDRALE Lodève
samedi 19 septembre 2026 · Lodève
Informations pratiques
Lodève
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE BELVÉDÈRE AU SOMMET DE LA CATHÉDRALE
Place Hôtel de ville Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le sommer de la cathédrale Saint-Fulcran de Lodève.
Prenez de la hauteur ! Les 220 marches du clocher vous mènent au sommet de la cathédrale Saint-Fulcran pour une vue panoramique de la ville au petit matin.
Nous monterons tous ensemble, le rendez-vous est à 8h30 précises.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Lodève ou sur la billetterie en ligne. .
Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie
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English :
Come discover the apse of Saint-Fulcran Cathedral in Lodève.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE BELVÉDÈRE AU SOMMET DE LA CATHÉDRALE Lodève a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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