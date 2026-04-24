RENCONTRE AVEC UN ÉLEVEUR ITINÉRANT SUR LE LARZAC Lodève samedi 15 août 2026.

Lodève

RENCONTRE AVEC UN ÉLEVEUR ITINÉRANT SUR LE LARZAC

7 Place du Rialto Lodève Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez accompagner Frédéric et son troupeau itinérant de brebis mérinos lors d’une petite marche.

Venez accompagner Frédéric et son troupeau itinérant de brebis mérinos lors d’une petite marche. Vous découvrirez les atouts et les contraintes de cet élevage nomade, ainsi que l’impact bénéfique du pâturage sur les paysages et la biodiversité — une pratique reconnue par l’UNESCO comme patrimoine immatériel sous l’intitulé Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen .

En partenariat avec le CPIE des Causses Méridionaux.

Le lieu du rendez-vous sera communiqué sur les billets lors de la réservation auprès de l’Office de tourisme Lodévois et Larzac. .

7 Place du Rialto Lodève 34700 Hérault Occitanie

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English : RENCONTRE AVEC UN ÉLEVEUR ITINÉRANT SUR LE LARZAC

Come join Frédéric and his traveling flock of Merino sheep on a short walk.

L’événement RENCONTRE AVEC UN ÉLEVEUR ITINÉRANT SUR LE LARZAC Lodève a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC