JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE UNE MAISON MÉDIÉVALE REMARQUABLE À LODÈVE Lodève
vendredi 18 septembre 2026 · Lodève
Informations pratiques
Lodève
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE UNE MAISON MÉDIÉVALE REMARQUABLE À LODÈVE
22 Rue Neuve des Marchés Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Venez lire les pierres et remonter à l’époque médiévale avec tous ceux qui on participé à la restauration de cette maison médiévale du XIIe siècle.
L’immeuble dit Marini vient d’être restauré.
L’avez-vous remarqué ? Cette bâtisse qui remonterait au XIIe siècle n’est pas commune. Ses fenêtres, sa façade, son alignement surprennent, et ses murs renferment des trésors oubliés !
Venez lire les pierres et remonter à l’époque médiévale avec tous ceux qui on participé à la restauration !
Avec Denis Guilbaud, conservateur au Service régional de l’archéologie, Agnès Bergeret, archéologue, Xavier Loire, tailleur de pierre, Joris Mathe, chargé de mission centre bourg et les architectes du patrimoine de l’agence Frédéric Fiore.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme à Lodève ou sur la billetterie en ligne. .
22 Rue Neuve des Marchés Lodève 34700 Hérault Occitanie
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE UNE MAISON MÉDIÉVALE REMARQUABLE À LODÈVE
Come explore the stones and step back in time to the Middle Ages with everyone who helped restore this 12th-century medieval house.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE UNE MAISON MÉDIÉVALE REMARQUABLE À LODÈVE Lodève a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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