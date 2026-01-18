Lodève

RÉCITAL DE PHILIPPE CORNIER

Place Hôtel de ville Lodève Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Récital de Philippe Cornier

Chefs d’Oeuvre de la guitare espagnole

le guitariste Philippe Cornier va fêter cette année ses quarante ans de scène !

Dans son programme , Chefs-d’œuvre de la guitare espagnole, à travers des œuvres de Tárrega, Albéniz, Granados ,il célèbre la richesse et la passion de la musique Ibérique!

Son jeu, à la fois virtuose et intime, fait vibrer les cordes de son instrument avec une sensibilité rare et invite le public à un voyage poétique au cœur des émotions méditerranéennes.

Philippe s’est produit dans la Cathédrale de Canterbury,à l’ Obcni Dum de Prague, au Museo de la Ciudad de Mexico, à Damas ,à Bayreuth ,dans la Cathédrale d’Aix en Provence , Eglise de St Germain des Pres de Paris, Abbaye St Victor de Marseille ,dans le Cloitre de Moissac ou dans l’Abbaye de Conques….

Il a enregistré Ivresse de la guitare et les concerto de Vivaldi sous la direction de Jean Louis Forestier.

le peintre Claude Viallat a réalisé la pochette de son dernier album Por caminos de SANTIAGO

Pas d’expression théâtrale, ni de grands mouvements, Philippe Cornier joue en intériorité, la force de sa passion se traduit par l’énergie qu’il insuffle à sa guitare. .

Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 13 12 04 86

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English :

Philippe Cornier recital

L’événement RÉCITAL DE PHILIPPE CORNIER Lodève a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC