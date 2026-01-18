Informations pratiques

Lodève

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONFÉRENCE LA CASERNE FOUQUE À LODÈVE

place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Bernard Derrieu, auteur spécialiste de l’histoire et du patrimoine local, vous présente l’histoire et l’évolution architecturale de la caserne de Lodève.

La caserne Fouque garde la mémoire d’une histoire humaine et architecturale remarquable. La première pierre de ce quartier militaire a été posée en 1875, selon les plans établis par le Capitaine Marinier sur l’axe de l’ancien palais épiscopal et du parc municipal. Parmi les régiments successivement hébergés ici, le 142e d’infanterie reste le régiment emblématique de la ville.

Bernard Derrieu, auteur spécialiste de l’histoire et du patrimoine local, vous présente l’histoire et l’évolution architecturale de la caserne de Lodève. .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONFÉRENCE LA CASERNE FOUQUE À LODÈVE

Bernard Derrieu, an author specializing in local history and heritage, presents the history and architectural evolution of the Lodève barracks.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONFÉRENCE LA CASERNE FOUQUE À LODÈVE Lodève a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC