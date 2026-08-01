STAGES DE CYANOTYPE Lodève

Informations pratiques

Lodève

STAGES DE CYANOTYPE

27 Rue Neuve des Marchés Lodève Hérault

Tarif : 90 – 90 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-15 2026-09-26 2026-10-04

Stages de cyanotype avec Ayda-Su-Nuroglu, artiste plasticienne

Le Cyanotype, technique très ancienne et alternative de la photo, permet d’imprimer des images (végétaux, dessin ou photo) en bleu de Prusse, avec le soleil ou une insoleuse UV.

Pas besoin de savoir dessiner, le plaisir avant tout avec cette technique riche et accessible à tous!

Les stages auront lieu dans mon nouvel atelier en plein centre de Lodève, à l’Atelier MUSKA.

Nous allons pouvoir travailler de façon inspirée et en tout confort accompagné d’une belle lumière. De plus, nous serons au frais, l’atelier est climatisé !

Pendant le stage d’initiation au cyanotype, nous explorerons plusieurs approches avec des plantes, des fleurs cueillies mais aussi vos images dessinées sur place ou images photographiques. Vous pouvez aussi apporter vos propres herbiers et des petits objets tels que la dentelle que nous pourrons mélanger avec les motifs végétaux et autres visuels de façon libre et ludique.

Découverte et apprentissage de toutes les étapes Présentation de la technique et son histoire, préparation de l’image sur supports adaptés, les produits, utilisation des UV, supports variés (papier et textile) et conseils sur le matériel/fournisseurs.

Stage d’initiation à la journée, au choix.

6 personnes maximum à partir de 12 ans.

*Déjeuner sur place, chacun apporte son picnic!

Voici la marche à suivre pour confirmer votre inscription au stage

1/ M’envoyer un mail avec la date de votre choix (précisez-moi si vous êtes flexible)

2/ Envoyer les arrhes de 40€ pour la confirmation de votre inscription en me le précisant par retour de mail

soit par virement PayPal à mon nom Ayda-Su Nuroglu et numéro 0618710990

soit par virement bancaire avec mon RIB que je vous mets en pièce jointe

soit par chèque au 5 rue Porte St Jean 34150 Aniane ( et non l’adresse sur le Rib!)

3/ Pour le reste du paiement, cela se fera sur place en liquide je jour du stage.

=> Un mail de confirmation vous sera envoyé à la réception des arrhes.

En cas de désistement, les arrhes restent acquises.

Une dizaine de jours avant la date de votre stage, vous recevrez un mail avec des précisions concernant le stage de cyanotype pour que vous puissiez préparer vos images à imprimer. .

27 Rue Neuve des Marchés Lodève 34700 Hérault Occitanie ayda_su@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : STAGES DE CYANOTYPE

Cyanotype Workshops with Ayda-Su-Nuroglu, Visual Artist

L’événement STAGES DE CYANOTYPE Lodève a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC