CHEFS D’ŒUVRE DE LA GUITARE ESPAGNOLE Lodève
samedi 22 août 2026 · Lodève
Informations pratiques
Lodève
CHEFS D’ŒUVRE DE LA GUITARE ESPAGNOLE
Place Hôtel de ville Lodève Hérault
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Ambassadeur et magicien de la guitare, Philippe Cornier est de retour à la cathédrale Saint-Fulcran de Lodève pour un concert.
Ambassadeur et magicien de la guitare, Philippe Cornier est de retour!!
Interpréte sensible et fougueux,ses concerts sont des moments de grace hors du temps!
Pas d’expression théâtrale, de grands mouvements, mais Philippe Cornier joue en intériorité, la force de sa passion se traduit par l’énergie qu’il insuffle à sa guitare
Son programme est d’une variété passionante, alliant musique espagnole aux compositeurs d’hier et d’aujourd’hui.
Au programme Albéniz, Turina, Falla, Bach
Philippe s’est produit dans la Cathédrale de Canterbury, Obni Dum de Prague, au Museo de la Ciudad de Mexico, dans la Cathédrale d’Aix en Provence ou dans l’Abbaye de Conques….
Il a enregistré Ivresse de la guitare et les concerto de Vivaldi sous la direction de Jean Louis Forestier. .
Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie
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English :
Philippe Cornier, ambassador and guitar virtuoso, is back at Saint-Fulcran Cathedral in Lodève for a concert.
L’événement CHEFS D’ŒUVRE DE LA GUITARE ESPAGNOLE Lodève a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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