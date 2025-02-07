BERENGERE KRIEF – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

BERENGERE KRIEF Début : 2026-04-29 à 20:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : BERENGERE KRIEFBérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité. Dans une société en pleine sex-récession , elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase.« On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter.Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon. » Bérengère KriefSpectacle recommandé à partir de 16 ans

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84