Atelier des 5 sens, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
Atelier des 5 sens, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon jeudi 30 avril 2026.
Atelier des 5 sens Jeudi 30 avril, 10h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T11:30:00+02:00
La bibliothèque vous propose un moment convivial de découverte autour d’une région ou d’un pays du monde. Dégustation, découvertes d’ouvrages et d’anecdotes, quizz…
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