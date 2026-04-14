Jardinez votre bib !, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Jardinez votre bib ! Mercredi 15 avril, 15h00 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Venez remettre de la verdure dans votre bibliothèque en cultivant des plantes aromatiques et médicinales résistantes au climat méditerranéen. Un atelier familial pour découvrir le monde végétal et apprendre à prendre soin de la nature, en adoptant les bons gestes du jardinier.

Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char

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