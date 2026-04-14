Atelier Tataki Zomé, Bibliothèque Ceccano, Avignon
Atelier Tataki Zomé, Bibliothèque Ceccano, Avignon mercredi 15 avril 2026.
Atelier Tataki Zomé Mercredi 15 avril, 10h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Un atelier pour ralentir, observer et redécouvrir les plantes de notre territoire. À travers la création d’un herbier méditerranéen, vos bibliothécaires vous invitent à reconnaître les végétaux qui nous entourent et à tisser un lien sensible avec la flore locale.
Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
Impressions végétales japonaises Jardiner la ville Atelier créatif
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