Le banquet des odeurs, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Le banquet des odeurs Mercredi 15 avril, 15h00, 15h40, 16h20, 17h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:40:00+02:00

Fin : 2026-04-15T17:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:40:00+02:00

Le Banquet d’Odeurs, dirigé par Miss Bouillon, est une expérience olfactive immersive qui invite les participants à manger le monde par les narines. Les convives sont invités à déguster un menu d’exception sous forme de parfums, où chaque plat est accompagné de son histoire en sauce.

L’interaction et les échanges d’expériences olfactives sont au cœur de cette performance, permettant aux participants de découvrir la riche palette des senteurs et les combinaisons possibles entre les différents arômes. La Cie Miss Bouillon fondée par Clémence Millet concentre ses créations autour de deux axes : la marionnette contemporaine et l’art olfactif. (4 sessions de 25 minutes).

Clémence/ Miss Bouillon est marionnettiste et performeuse mais aussi productrice d’huile essentielle et artiste olfactive. Passio’nez par la narine, elle constate que l’odorat est un sens peu développé dans notre société et désire proposer aux gens une invitation au voyage sensoriel. Elle crée alors des spectacles et des ateliers autour des senteurs dans lesquels elle développe la mise en scène olfactive et la diffusion d’odeurs (odorama).

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

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