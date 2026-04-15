Atelier pour petites mains, Bibliothèque Saint-Chamand, Avignon

Atelier pour petites mains Mercredi 29 avril, 13h00 Bibliothèque Saint-Chamand Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T13:00:00+02:00 – 2026-04-29T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T13:00:00+02:00 – 2026-04-29T14:00:00+02:00

Tu as de 6 à 12 ans ? Viens découper, coller, dessiner, plier… Et repars avec ta création.

Bibliothèque Saint-Chamand Avenue François Mauriac 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Saint-Chamand Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 87 61 05 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : T1, arrêt Saint-Chamand • Lignes 6, 12, 14, 22, 30, C3, arrêt Saint-Chamand

Viens dessiner avec nous façon mangas Jeunesse Atelier