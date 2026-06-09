BERGER STORY SALLE HORIZON Muret

Muret

BERGER STORY

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 39 – 39 – 49 EUR

39

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24 23:00:00

Date(s) :

2026-10-24

En 2026, le Chœur Spectacul’Art rend un hommage vibrant et inédit à Michel Berger!

Plongez dans l’univers mythique de l’un des plus grands auteurs-compositeurs français, à travers un spectacle exceptionnel mêlant émotion, énergie et passion.

Avec 250 choristes sur scène et la participation exceptionnelle de Élodie Frégé sur quelques titres, Spectacul’Art vous fera revivre les plus grands titres de Michel Berger La groupie du pianiste, Seras-tu là, Quelques mots d’amour, Diego… et bien d’autres.

Spectacul’Art, spécialiste du show vocal, vous propose une expérience unique, 100% live.

Avec des musiciens live sur scène, ce spectacle créé et dirigé par Vincent Fuchs vous plongera dans vos souvenirs.

En tournée dans toute la France pour une quarantaine de dates, ce spectacle unique promet de toucher toutes les générations.

Réservez dès maintenant et laissez-vous emporter par la magie de la Berger Story, version Spectacul’Art ! 39 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

In 2026, the Ch?ur Spectacul’Art pays a vibrant and unprecedented tribute to Michel Berger!

L’événement BERGER STORY Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE