Berger Story Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Berger Story

Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

En 206, Le Choeur Spectacul’Art rend un hommage vibrant et inédit à Michel Berger !

Plongez dans l’univers mythique de l’un des plus grands auteurs-compositeurs français, à travers un spectacle exceptionnel, mêlant émotion, énergie et passion.

Avec 150 choristes sur scène et la participation exceptionnelle de Élodie Frégé sur quelques titres, Spectacul’Art vous fera revivre les plus grands titres de Michel Berger la groupie du pianiste, Seras-tu là, Quelques mots d’amour, Diego… et bien d’autres.

Informations pratiques

Placement libre, assis.

Réservation recommandée, en ligne. .

Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30

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English :

L’événement Berger Story Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue