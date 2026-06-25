Visite atelier Les costumes de Plougastel et mes premières perles Plougastel-Daoulas jeudi 23 juillet 2026.

Plougastel-Daoulas

Visite atelier Les costumes de Plougastel et mes premières perles

espace Frezier Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23 11:45:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Après une présentation de différentes pièces de costumes Plougastel perlées, initiez-vous au perlage.

Dès 12 ans, apprenez à perler une petite pièce de tissu.

Le matériel est fourni, mais si vous souhaitez apporter un élément n’hésitez pas à le signaler lors de la réservation.

Tarif 5 € par personne

Le règlement se fer le jour J de l’animation à la boutique du musée (Office de Tourisme, 6 rue de l’église Plougastel-Daoulas). Puis, rendez-vous à l’Espace Frézier (Place Jean-Fournier). .

espace Frezier Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

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English :

L’événement Visite atelier Les costumes de Plougastel et mes premières perles Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue