Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche Plougastel-Daoulas mercredi 22 juillet 2026.

Plougastel-Daoulas

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche

Chapelle ND de la Fontaine Blanche 29470 Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 15:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Rdv à la Chapelle ND de la Fontaine Blanche

La chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche est perchée sur une colline, non loin de son prieuré, son calvaire et sa fontaine. Pour découvrir ce site, réservez votre place.

Le règlement se fera le jour J de l’animation à la boutique du musée (Office de Tourisme, 6 rue de l’église Plougastel-Daoulas) ou directement sur place en prévoyant l’appoint. .

Chapelle ND de la Fontaine Blanche 29470 Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

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English :

L’événement Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de la Fontaine Blanche Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue