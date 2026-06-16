Plougastel-Daoulas

Balade théâtralisée

sainte Christine Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Au départ de la chapelle Ste-Christine, les joueurs participeront à une balade théâtralisée sur le sentier de randonnée de Sainte-Christine à Toull ar Ranig.

Ils récolteront les indices au fil de l’eau et de leur rencontres avec des personnages incarnés par les comédien.nes de la troupe d’improvisation de l’astérie.

Informations pratiques

A partir de 8 ans,

chaussure de marche (4km)

Sur inscription (limité à 30pers)

Animation proposée par les Archi Kurieux et Astérie

Parcours non accessible aux personnes à mobilité réduite .

sainte Christine Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 47

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English :

L’événement Balade théâtralisée Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue