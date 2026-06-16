Balade théâtralisée Plougastel-Daoulas
Balade théâtralisée Plougastel-Daoulas mardi 21 juillet 2026.
Plougastel-Daoulas
Balade théâtralisée
sainte Christine Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Au départ de la chapelle Ste-Christine, les joueurs participeront à une balade théâtralisée sur le sentier de randonnée de Sainte-Christine à Toull ar Ranig.
Ils récolteront les indices au fil de l’eau et de leur rencontres avec des personnages incarnés par les comédien.nes de la troupe d’improvisation de l’astérie.
Informations pratiques
A partir de 8 ans,
chaussure de marche (4km)
Sur inscription (limité à 30pers)
Animation proposée par les Archi Kurieux et Astérie
Parcours non accessible aux personnes à mobilité réduite .
sainte Christine Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade théâtralisée Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Plougastel Daoulas (Finistère)
- Pardon de Saint Jean Route de la chapelle St Jean Plougastel-Daoulas 20 juin 2026
- Tous en fête! Le bal des oiseaux Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 20 juin 2026
- Faîtes du sport Salle Roz Avel Plougastel-Daoulas 21 juin 2026
- Semaine des découvertes Plougastel-Daoulas 22 juin 2026
- Pardon de Saint Trémeur Route de Porz Al Loc’h Plougastel-Daoulas 12 juillet 2026