Balade Théâtralisée Plougastel-Daoulas
Balade Théâtralisée Plougastel-Daoulas samedi 4 juillet 2026.
Plougastel-Daoulas
Balade Théâtralisée
sainte Christine Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Au départ de la chapelle Ste-Christine, balade théâtralisée sur le sentier de randonnée de Sainte-Christine à Toull ar Ranig, prévoir chaussures de marche (4km).
Animation proposée par les Archi Kurieux et l’Astérie .
sainte Christine Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 47
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English :
L’événement Balade Théâtralisée Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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