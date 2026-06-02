Plougastel-Daoulas

Balade Théâtralisée

sainte Christine Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Au départ de la chapelle Ste-Christine, balade théâtralisée sur le sentier de randonnée de Sainte-Christine à Toull ar Ranig, prévoir chaussures de marche (4km).

Animation proposée par les Archi Kurieux et l’Astérie .

sainte Christine Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 47

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English :

L’événement Balade Théâtralisée Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue