Book club de l’été Plougastel-Daoulas
jeudi 23 juillet 2026 · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Book club de l’été
16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Partageons nos derniers coups de cœur autour d’un goûter au café. Ce moment est ouvert à tou.te.s, y compris à vous qui êtes de passage pour les vacances.
Dès 15 ans. Durée 2h
Sur inscription .
16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 38 62 06
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English :
L’événement Book club de l’été Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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