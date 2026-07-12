Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Book club de l’été

16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Partageons nos derniers coups de cœur autour d’un goûter au café. Ce moment est ouvert à tou.te.s, y compris à vous qui êtes de passage pour les vacances.

Dès 15 ans. Durée 2h

Sur inscription .

16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 38 62 06

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English :

L’événement Book club de l’été Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue