Thé, café & concert Plougastel-Daoulas
mercredi 15 juillet 2026 · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Thé, café & concert
16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Autour d’une boisson chaude et d’une pâtisserie, tranquillement installé.e.s au café, venez écouter des airs baroques et des textes. Quand les explorateurs rencontrent les compositeurs Alexandra David-Neel, Isabelle Eberhardt, Bernard Moitessier, Antoine de St-Exupery, Purcell, Haendel, Telemann…
Durée 1h15
Avec l’ensemble Sarabande
Sur inscription.
Consommations + chapeau des artistes. .
16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 38 62 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Thé, café & concert Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Plougastel Daoulas (Finistère)
- Sortie en mer paysage, géologie, patrimoine et richesses sous marine Plougastel-Daoulas 8 juillet 2026
- Jeu de piste guidé découverte du patrimoine à Pont-Callec Plougastel-Daoulas 8 juillet 2026
- Visite atelier À la manière de Mathurin Méheut Plougastel-Daoulas 9 juillet 2026
- Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel Plougastel-Daoulas 9 juillet 2026
- Sortie nocturne observation des chauves-souris avec Bretagne Vivante Plougastel-Daoulas 10 juillet 2026