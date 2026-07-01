Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Thé, café & concert

16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Autour d’une boisson chaude et d’une pâtisserie, tranquillement installé.e.s au café, venez écouter des airs baroques et des textes. Quand les explorateurs rencontrent les compositeurs Alexandra David-Neel, Isabelle Eberhardt, Bernard Moitessier, Antoine de St-Exupery, Purcell, Haendel, Telemann…

Durée 1h15

Avec l’ensemble Sarabande

Sur inscription.

Consommations + chapeau des artistes. .

16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 38 62 06

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English :

L’événement Thé, café & concert Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue