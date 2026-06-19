Plougastel-Daoulas

Balade guidée au port du Tinduff

16, Porz Tinduff Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Découvrez le patrimoine de Plougastel

Accompagné d’un guide, découvrez l’un des plus importants ports de Plougastel.

Comprenez son évolution et admirez son paysage.

Le règlement se fera le jour J de l’animation à la boutique du musée (Office de Tourisme, 6 rue de l’église Plougastel-Daoulas) ou directement sur place en prévoyant l’appoint. .

16, Porz Tinduff Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

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English :

L’événement Balade guidée au port du Tinduff Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue