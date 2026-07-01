Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Atelier peindre les paysages de Plougastel

16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:15:00

fin : 2026-07-12 12:45:00

Date(s) :

2026-07-12

Passez un dimanche paisible à la librairie et apprenez à dessiner et à peindre les magnifiques paysages de Plougastel. Avec Christine woodward, illustratrice et autrice, vous explorerez les bases de la composition, du trait et de la couleur. Cet atelier est ouvert à tous débutants, artistes confirmés, habitants et touristes. Apportez votre matériel ou utilisez celui mis à votre disposition.

Dès 14 ans Durée 2h30. Avec Christine Woodward, artiste illustratrice.

Sur inscription 25€. Le tarif inclut 1 boisson chaude, 1 pâtisserie et le matériel .

16B Rue de l’Église Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 38 62 06

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English :

L’événement Atelier peindre les paysages de Plougastel Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue