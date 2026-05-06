Informations pratiques

Merkwiller-Pechelbronn

Bergmaennele, Pétrosaure & co

4 rue de l’École Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Avec la médiatrice du musée, venez à la rencontre des lutins des mines bien connus des mineurs de l’époque ou des dragons d’un tout autre âge. Sur inscription 2 jours avant la sortie.

Qui est donc ce Pétrosaure et que vient faire ce personnage du Bergmaennele dans l’histoire du pétrole en Alsace du Nord, et qui est Antar ? Avec la médiatrice du musée, venez à la rencontre des lutins des mines bien connus des mineurs de l’époque ou des dragons d’un tout autre âge. Le gnome des mines de pétrole osera-t-il se montrer et vous révéler ses secrets ? Le Pétrosaure vous racontera-t-il les histoires d’un temps passé où il survolait les alentours ? Histoires, contes et anecdotes agrémenteront cette visite guidée un peu particulière… .

4 rue de l’École Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 91 08 museedupetrole@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With the museum?s mediator, come and meet the mining goblins well known to miners of the time, or the dragons of a completely different age. Please register 2 days before the outing.

L’événement Bergmaennele, Pétrosaure & co Merkwiller-Pechelbronn a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte