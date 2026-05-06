Bergmaennele, Pétrosaure & co Merkwiller-Pechelbronn
mardi 20 octobre 2026 · Merkwiller-Pechelbronn
Informations pratiques
Merkwiller-Pechelbronn
Bergmaennele, Pétrosaure & co
4 rue de l’École Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Avec la médiatrice du musée, venez à la rencontre des lutins des mines bien connus des mineurs de l’époque ou des dragons d’un tout autre âge. Sur inscription 2 jours avant la sortie.
Qui est donc ce Pétrosaure et que vient faire ce personnage du Bergmaennele dans l’histoire du pétrole en Alsace du Nord, et qui est Antar ? Avec la médiatrice du musée, venez à la rencontre des lutins des mines bien connus des mineurs de l’époque ou des dragons d’un tout autre âge. Le gnome des mines de pétrole osera-t-il se montrer et vous révéler ses secrets ? Le Pétrosaure vous racontera-t-il les histoires d’un temps passé où il survolait les alentours ? Histoires, contes et anecdotes agrémenteront cette visite guidée un peu particulière… .
4 rue de l’École Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 91 08 museedupetrole@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With the museum?s mediator, come and meet the mining goblins well known to miners of the time, or the dragons of a completely different age. Please register 2 days before the outing.
L’événement Bergmaennele, Pétrosaure & co Merkwiller-Pechelbronn a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte