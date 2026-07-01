Berlin Berlin, Théâtre Beaulieu, Nantes
mercredi 10 février 2027 · Théâtre Beaulieu · Nantes
Informations pratiques
Berlin Berlin 10 février – 17 mars 2027 Théâtre Beaulieu Loire-Atlantique
16 € à 28 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-10T19:00:00+01:00 – 2027-02-10T20:30:00+01:00
Fin : 2027-03-17T19:00:00+01:00 – 2027-03-17T20:30:00+01:00
Comédie complètement folle
Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest.
Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard : cet appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté du Mur. La situation est déjà suffisamment compliquée, mais si en plus Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma, et que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque.
« Berlin Berlin », la comédie qui fait tomber les murs.
Molière de la meilleure comédie 2022.
Une pièce de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras
Mise en scène : Pascal Maillard
Avec Marlène Connan, Pascal Provost, Olivier Collin, Aurélia Demay, Charlie Mercier, Pascal Maillard, Cédric Burel
Tout public à partir de 12 ans
Théâtre Beaulieu 9 Bis Boulevard François Blancho, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatrebeaulieu.fr/ »}]
La comédie qui fait tomber les murs. Théâtre Beaulieu
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