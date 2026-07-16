Bernard Cartiaux Pierre Volot : Un port, deux regards, Espace des Rencontres Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque, Dunkerque

lundi 1 février 2027 · Espace des Rencontres Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque · Dunkerque

Informations pratiques

Bernard Cartiaux Pierre Volot : Un port, deux regards 1 février – 1 mars 2027 Espace des Rencontres Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-01T10:00:00+01:00 – 2027-02-01T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-01T10:00:00+01:00 – 2027-03-01T18:00:00+01:00

Exposition avec rencontres autour d’un portrait du territoire sous l’objectif de deux photographes, d’age différent, travaillant d’une part à la communication institutionnelle et d’autre part créateurs à titre personnel

Espace des Rencontres Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque Dunkerque 59951 Nord Hauts-de-France +33 328646049 https://archives-dunkerque.fr/ Espace d’exposition rencontres publiques Ligne 16 établissement PMR parking

Exposition avec rencontres autour d’un portrait du territoire sous l’objectif de deux photographes, d’age différent, travaillant d’une part à la communication institutionnelle et d’autre part à titre…

© Pierre Volot