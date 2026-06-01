Le chemin des épinettes – Journée du matrimoine et du patrimoine, Le château Coquelle, Dunkerque

Le chemin des épinettes – Journée du matrimoine et du patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h00 Le château Coquelle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le Chemin des Epinettes, sexe et genre : une question que se pose l’humanité depuis toujours.

Elles sont deux en scène, curieuses, taquines, joyeuses. Elles s’interrogent…

Comment les peuples à travers leurs mythes racontent la séparation des sexes et la répartition des rôles ?

Pourquoi les stéréotypes nous collent-ils à la peau, encore aujourd’hui ?

Pourquoi la différence des sexes engendre-t-elle inégalité et violence ?

L’une est conteuse, l’autre musicienne, parties dans l’étrange forêt du Chaperon-Rouge, elles nous entraînent en Papouasie, chez les Inuits, ou encore dans les plaines du Caucase, chevaucher avec les Amazones…

Loin des poncifs, jouant avec humour des idées toutes faites, elles explorent les points de vue les plus actuels de chercheur·euses tels Françoise Héritier, Priscille Touraille, Geneviève Fraisse, Catherine Vidal, Pierre-Henri Gouyon, Nicole-Claude Mathieu…

Avec Françoise Barret et Isabelle Bazin

Le château Coquelle 2 Rue de Belfort 59240 DUNKERQUE Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://diredetoile.com/le-chemin-des-epinettes/ »}]

Le chemin des épinettes – Journée du matrimoine et du patrimoine à Dunkerque contes patrimoine

Simon Cavalier