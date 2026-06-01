Visite découverte du jardin de sculpture, Le LAAC, Dunkerque

Visite découverte du jardin de sculpture Dimanche 7 juin, 15h00 Le LAAC Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Venez arpenter le jardin de sculpture en compagnie d’un.e de nos médiateur.trice

Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 0328295600 https://www.musees-dunkerque.eu/laac/histoire-du-laac Avec son jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, le LAAC œuvre pour la rencontre du public et de l’art au gré d’un programme d’expositions et d’événements pensés pour tous.

Venez arpenter le jardin de sculpture en compagnie d’un.e de nos médiateur.trice

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