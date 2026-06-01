Jim Queen, Cinéma Studio 43, Dunkerque

Jim Queen Mercredi 10 juin, 20h30 Cinéma Studio 43 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00

Cinéma Studio 43 Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France https://studio43.fr/ https://www.facebook.com/amis.studiodk

avant-première / queerz & performance drag