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Jim Queen, Cinéma Studio 43, Dunkerque

Jim Queen, Cinéma Studio 43, Dunkerque

Jim Queen, Cinéma Studio 43, Dunkerque mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Cinéma Studio 43

Adresse : Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque

Ville : 59140 Dunkerque

Département : Nord

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Jim Queen Mercredi 10 juin, 20h30 Cinéma Studio 43 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00

Cinéma Studio 43 Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France https://studio43.fr/ https://www.facebook.com/amis.studiodk
avant-première / queerz & performance drag

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