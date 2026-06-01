Jim Queen, Cinéma Studio 43, Dunkerque
Jim Queen, Cinéma Studio 43, Dunkerque mercredi 10 juin 2026.
Jim Queen Mercredi 10 juin, 20h30 Cinéma Studio 43 Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T23:00:00+02:00
Cinéma Studio 43 Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France https://studio43.fr/ https://www.facebook.com/amis.studiodk
avant-première / queerz & performance drag
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