Marche méditative, Jardin de sculptures du LAAC, Dunkerque
Marche méditative, Jardin de sculptures du LAAC, Dunkerque samedi 6 juin 2026.
Marche méditative Samedi 6 juin, 14h30 Jardin de sculptures du LAAC Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Séance bien-être
Visite accompagnée de l’exposition Manessier et du jardin de sculpture avec Mylène Sieminski professeure de yoga.
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Samedi 6 juin de 14h30 à 16h30
Tarif unique: 8€
Réservation : 03 28 29 56 00 ou art.contemporain@ville-dunkerque.fr
Jardin de sculptures du LAAC 302 avenue des bordées 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France http://www.musees-dunkerque.eu [{« link »: « mailto:art.contemporain@ville-dunkerque.fr »}] Espace de rencontre, de promenade et de découverte, à l’abri du vent et de l’agitation urbaine, le jardin de sculptures est un véritable écrin pour le LAAC. Imaginé et conçu de toutes pièces par le paysagiste Gilbert Samel associé à l’artiste Pierre Zvenigorodsky, il a été achevé en 1980, peu avant la construction du musée.
Situé entre le canal exutoire et le site des anciens chantiers de construction navale, bordé par des bastions, le jardin développe sur quatre hectares ses collines verdoyantes aux formes arrondies rappelant les mouvements des dunes et du vent. Deux miroirs d’eau affleurent au coeur d’une flore dominée par les saules, les oyats et autres genêts. Le minéral et le végétal alternent au gré des perspectives pour contraster avec l’environnement ou le souligner. Au détour des chemins sinueux, aux alentours des plans d’eau émergent dix-huit sculptures en métal, béton ou pierre.
Séance bien-être
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