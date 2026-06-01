Visite en famille du jardin de sculpture, Le LAAC, Dunkerque

Visite en famille du jardin de sculpture Dimanche 7 juin, 16h30 Le LAAC Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Petits et grands, partez en visite découvrir les œuvres du jardin au cours d’un parcours qui associe jeux d’observation et de manipulation.

Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 0328295600 https://www.musees-dunkerque.eu/laac/histoire-du-laac Avec son jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, le LAAC œuvre pour la rencontre du public et de l’art au gré d’un programme d’expositions et d’événements pensés pour tous.

Petits et grands, partez en visite découvrir les œuvres du jardin au cours d’un parcours qui associe jeux d’observation et de manipulation.

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