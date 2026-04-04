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BERNARD LAVILLIERS ANTARES – LE MANS Le Mans

BERNARD LAVILLIERS ANTARES – LE MANS Le Mans

BERNARD LAVILLIERS ANTARES – LE MANS Le Mans mercredi 7 avril 2027.

Lieu : ANTARES - LE MANS

Adresse : 2 AVENUE ANTARES

Ville : 72000 Le Mans

Département : 72

Début : 2027-04-07

Fin : 2027-04-07

Heure de début : 20:00

BERNARD LAVILLIERS Début : 2027-04-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ANTARES – LE MANS 2 AVENUE ANTARES 72000 Le Mans 72

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