AGENDA · Le Mans
Jour de fête, Les Cinéastes, Le Mans
lundi 20 juillet 2026 · Les Cinéastes · Le Mans
Informations pratiques
Jour de fête Lundi 20 juillet, 20h30 Les Cinéastes Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T21:57:00+02:00
Fin : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T21:57:00+02:00
Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=0HVXN »}]
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