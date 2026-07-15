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AGENDA · Le Mans

Heures musicales d’orgue Cathédrale, Place du Cardinal Grente Le Mans

vendredi 17 juillet 2026 · Cathédrale, Place du Cardinal Grente · Le Mans

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Cathédrale, Place du Cardinal Grente
Adresse
Cathédrale Saint-Julien
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Heures musicales d’orgue

Cathédrale, Place du Cardinal Grente Cathédrale Saint-Julien Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Les Heures musicales d’été, ce sont des concerts d’orgues proposés les vendredis d’été, à 17h dans la cathédrale Saint-Julien, du Mans.
27ème édition des Heures Musicales d’été proposés par l’Association des Amis des orgues de la cathédrale Saint-Julien.

17/07
24/07
31/07
07/08
14/08

Gratuit. (vente de programmes sur place et quête)   .

Cathédrale, Place du Cardinal Grente Cathédrale Saint-Julien Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Les Heures musicales d’été, are organ concerts offered on summer Fridays, at 5pm in the Saint-Julien cathedral, in Le Mans.

L’événement Heures musicales d’orgue Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Le Mans

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