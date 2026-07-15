Heures musicales d’orgue Cathédrale, Place du Cardinal Grente Le Mans
vendredi 17 juillet 2026 · Cathédrale, Place du Cardinal Grente · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Heures musicales d’orgue
Cathédrale, Place du Cardinal Grente Cathédrale Saint-Julien Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-08-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Les Heures musicales d’été, ce sont des concerts d’orgues proposés les vendredis d’été, à 17h dans la cathédrale Saint-Julien, du Mans.
27ème édition des Heures Musicales d’été proposés par l’Association des Amis des orgues de la cathédrale Saint-Julien.
17/07
24/07
31/07
07/08
14/08
Gratuit. (vente de programmes sur place et quête) .
Cathédrale, Place du Cardinal Grente Cathédrale Saint-Julien Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Les Heures musicales d’été, are organ concerts offered on summer Fridays, at 5pm in the Saint-Julien cathedral, in Le Mans.
L’événement Heures musicales d’orgue Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Le Mans
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