Heures musicales d’orgue Cathédrale, Place du Cardinal Grente Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Heures musicales d’orgue

Cathédrale, Place du Cardinal Grente Cathédrale Saint-Julien Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Les Heures musicales d’été, ce sont des concerts d’orgues proposés les vendredis d’été, à 17h dans la cathédrale Saint-Julien, du Mans.

27ème édition des Heures Musicales d’été proposés par l’Association des Amis des orgues de la cathédrale Saint-Julien.

17/07

24/07

31/07

07/08

14/08

Gratuit. (vente de programmes sur place et quête) .

Cathédrale, Place du Cardinal Grente Cathédrale Saint-Julien Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Les Heures musicales d’été, are organ concerts offered on summer Fridays, at 5pm in the Saint-Julien cathedral, in Le Mans.

L’événement Heures musicales d’orgue Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Le Mans