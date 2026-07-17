Pâques sanglantes, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Pâques sanglantes Lundi 20 juillet, 18h15 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T18:15:00+02:00 – 2026-07-20T19:58:00+02:00

Fin : 2026-07-20T18:15:00+02:00 – 2026-07-20T19:58:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=127NO »}]

Rdv patrimoine – Francesco Dominici vient de rentrer du front, où il a combattu pendant trois ans et a été prisonnier pendant trois autres années.