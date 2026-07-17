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Pâques sanglantes, Les Cinéastes, Le Mans

lundi 20 juillet 2026 · Les Cinéastes · Le Mans

Pâques sanglantes, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Lieu
Les Cinéastes
Adresse
42 place des Comtes du Maine, Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

Pâques sanglantes Lundi 20 juillet, 18h15 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T18:15:00+02:00 – 2026-07-20T19:58:00+02:00
Fin : 2026-07-20T18:15:00+02:00 – 2026-07-20T19:58:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=127NO »}]
Rdv patrimoine – Francesco Dominici vient de rentrer du front, où il a combattu pendant trois ans et a été prisonnier pendant trois autres années.

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