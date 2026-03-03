Bernard Lavilliers Antarès Arena Le Mans
Bernard Lavilliers Antarès Arena Le Mans mercredi 7 avril 2027.
Bernard Lavilliers
Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07 20:00:00
fin : 2027-04-07
Date(s) :
2027-04-07
RDV à Antarès Arena pour le concert de Bernard Lavilliers !
Bernard Lavilliers est de retour sur scène !
Rendez-vous en tournée pour 30 dates exceptionnelles en 2027 !!
Présenté par PYRPROD et SCENIZZ, en accord avec GILBERT COULLIER PRODUCTIONS et GENTILHOMMES DE FORTUNE .
Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you at the Antarès Arena for the Bernard Lavilliers concert!
L’événement Bernard Lavilliers Le Mans a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Le Mans