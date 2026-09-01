Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

BERNARD MABILLE SE DÉVOILE

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 22 – 22 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Oui c’est encore moi.

Repoussons les adieux à plus tard, prenons le temps de rire. C’est vital ! Je ne vous ai pas tout dit. Ce n’est pas ma faute si les rois de la déconne qui nous dirigent n’arrêtent de se surpasser.

Le jour où ils deviendront raisonnables, j’arrête, promis juré sur la tête de celui qui nous sert de Président de la République.

Je reviens donc avec mon nouveau gros man show, plus intime, plus libre, plus saignant, plus drôle, plein de ces mots que l’on nous interdit de dire aujourd’hui.

Il n’y a jamais de mal à se faire du bien.

À tout de suite.

B. Mabille .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

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English :

L’événement BERNARD MABILLE SE DÉVOILE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau