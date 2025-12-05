Bernard Plossu. Montagnes, Musée de Grenoble, Grenoble

Informations pratiques

Bernard Plossu. Montagnes 6 mars et 5 juin 2027 Musée de Grenoble Isère

Gratuit pour toutes et tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-06T10:00:00+01:00 – 2027-03-06T18:30:00+01:00

Fin : 2027-06-05T10:00:00+02:00 – 2027-06-05T18:30:00+02:00

Figure majeure de la photographie contemporaine et considéré comme l’un des plus grands photographes français vivants, Bernard Plossu est au coeur de cette exposition. Au même moment, une autre exposition consacrée à son travail, intitulée Plossu expérimental, est présentée au musée de Saint-Étienne, offrant un autre éclairage sur les différentes dimensions de son oeuvre.

Les images ont été prises majoritairement en France – Alpes, Pyrénées, Massif central, Jura ou Provence – ainsi que dans différents paysages européens, notamment en Italie, Espagne et Autriche. Quelques ensembles réalisés aux États-Unis, au Mexique, en Inde ou au Mali élargissent cette géographie du regard, des grands reliefs alpins aux dunes, plateaux désertiques ou montagnes sacrées. Cette diversité compose une vision de la montagne affranchie de toute hiérarchie entre les lieux. Chez Bernard Plossu, aucune opposition entre proche et lointain : chaque espace devient un territoire sensible, saisi dans le déplacement.

La majorité des photographies, souvent inédites, est présentée dans les formats caractéristiques de son travail, 24 × 30 cm. Des tirages Fresson en couleur prolongent cet ensemble par leurs tonalités mates et veloutées, proches du souvenir. Le choix des oeuvres résulte d’un long travail mené à travers plusieurs milliers de tirages, planches et publications. L’exposition ne cherche ni l’exhaustivité ni l’effet spectaculaire, mais construit un cheminement sensible, attentif aux variations et aux silences entre les images. Chaque photographie apparaît comme un fragment de voyage, une note visuelle qui trouve son sens dans l’ensemble.

Cette approche distingue profondément Bernard Plossu d’une tradition classique de la photographie de montagne, souvent marquée par la recherche du sublime. Là où la montagne fut longtemps représentée comme un paysage majestueux et dominant, Plossu privilégie le passage, la proximité et l’expérience du regard en marche. Ses images ne décrivent pas la montagne : elles la traversent. Le paysage devient un espace vécu, habité par des silhouettes lointaines, des routes, des refuges et des gestes ordinaires.

Le caractère singulier de son travail tient aussi à sa manière de photographier. Les cadrages décentrés, les flous, les variations de lumière ou les instants saisis dans le mouvement traduisent une attention au monde plus qu’une volonté de maîtrise. Les appareils légers utilisés par Plossu lui permettent de rester dans le rythme de la marche, dans une disponibilité constante à ce qui apparaît.

Musée de Grenoble 5 Place de Lavalette, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476634444 https://www.museedegrenoble.fr

Figure majeure de la photographie contemporaine et considéré comme l’un des plus grands photographes français vivants, Bernard Plossu est au coeur de cette exposition. Au même moment, une autre à son…

Dingy, Annecy, 2006 ©Bernard Plossu