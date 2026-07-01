« BERNARD SARRIEU : POUR L’AMOUR DU GASCON » – conférence, Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges, Saint-Gaudens

Informations pratiques

« BERNARD SARRIEU : POUR L’AMOUR DU GASCON » – conférence Mardi 8 septembre, 17h30 Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges Haute-Garonne

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T17:30:00+02:00 – 2026-09-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-08T17:30:00+02:00 – 2026-09-08T19:00:00+02:00

On a célébré en 2025 le 150e anniversaire de la naissance de Bernard Sarrieu, éminent linguiste, amoureux du gascon et particulièrement des dialectes commingeois auxquels il a dédié sa vie. L’Académie Julien Sacaze de Luchon lui a consacré une « semaine pyrénéenne » et la Société des Études du Comminges, dont il fut membre, a voulu proposer ici un écho de cette manifestation. Bernard Sarrieu, professeur à Montauban, a participé avec passion au mouvement du Felibrige initié par Mistral pour la renaissance des langues d’Oc. Il fut le créateur de l’Escolo deras Pireneos, branche commingeoise du mouvement. Fondateur de la revue Era bouts dera mountanho, il a écrit une œuvre considérable et animé jusqu’à sa mort le mouvement occitan dans notre région. On évoquera sa vie et son œuvre replacées dans le riche contexte de l’époque pour la promotion des langues du Midi.

Animation : Jean-Marc Chaduc, historien des Pyrénées.

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Mardi 8 septembre 2026

17h30-19h

Adultes

Rdv > Médiathèque Cœur et Coteaux du Comminges, 3 rue Saint-Jean, 31800 Saint-Gaudens

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Gratuit

Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges 3 rue Saint-Jean 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « antenne.archives@cd31.fr »}]

Une conférence organisée par la Société des Études du Comminges en partenariat avec l’antenne des Archives en Comminges. archives histoire

©DR