BERNARD SELLAM AND THE BOYZ FROM THE HOOD LE TAQUIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

BERNARD SELLAM AND THE BOYZ FROM THE HOOD

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8.8 – 8.8 – EUR

8.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 21:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Un concert de pur Rhythm & Blues, entre élégance vintage et puissance scénique, à ne surtout pas manquer.

Cinq musiciens d’exception, spécialistes du Swing et du Rhythm & Blues des années 50, enflamme les scènes avec un show festif, énergique et dansant. Sur scène comme dans le public, l’ambiance est électrique.

Leur répertoire rend hommage aux légendes du genre et s’enrichit de compositions originales signées Bernard Sellam. Le groupe vient d’ailleurs d’enregistrer son deuxième album, un opus audacieux et raffiné qui confirme leur identité musicale affirmée et leur passion intacte. 8.8 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A concert featuring pure rhythm & blues, blending vintage elegance with powerful stage presence—one you definitely won’t want to miss.

L’événement BERNARD SELLAM AND THE BOYZ FROM THE HOOD Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE