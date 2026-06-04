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Berry Plage Parc du Berry Rennes

Berry Plage Parc du Berry Rennes

Berry Plage Parc du Berry Rennes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Parc du Berry

Adresse : 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Berry Plage Parc du Berry Rennes 4 juillet – 28 août Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le Berry Plage, c’est une programmation sportive et culturelle proposée en accès libre et gratuite de 15h à 22h à Villejean tout l’été.

Pour la 10ème édition du Berry Plage, C’est tout l’été que le parc du Berry va être animé.Une programmation à la fois sportive, socioculturelle, ludique et conviviale.On est loin de la mer, mais l’idée est de recréer un petit village d’été, une plage urbaine :
– sports collectifs sur sable (beach volley, beach soccer, ultimate,…)
– tournoi sportif avec barbecue
– structures gonflables et jeux pour enfants
– activités sportives et ludiques
– spectacles et concerts

Dès le samedi 4 juillet, l’inauguration lancera l’été. De 15 à 21h des animations pour tous et à 18h concert les pieds dans le sable.
Berry plage, c’est Rennes qui se transforme en bord de mer…le temps d’un été.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-28T21:00:00.000+02:00

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Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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