Berry Plage Parc du Berry Rennes 4 juillet – 28 août Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le Berry Plage, c’est une programmation sportive et culturelle proposée en accès libre et gratuite de 15h à 22h à Villejean tout l’été.

Pour la 10ème édition du Berry Plage, C’est tout l’été que le parc du Berry va être animé.Une programmation à la fois sportive, socioculturelle, ludique et conviviale.On est loin de la mer, mais l’idée est de recréer un petit village d’été, une plage urbaine :

– sports collectifs sur sable (beach volley, beach soccer, ultimate,…)

– tournoi sportif avec barbecue

– structures gonflables et jeux pour enfants

– activités sportives et ludiques

– spectacles et concerts

Dès le samedi 4 juillet, l’inauguration lancera l’été. De 15 à 21h des animations pour tous et à 18h concert les pieds dans le sable.

Berry plage, c’est Rennes qui se transforme en bord de mer…le temps d’un été.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T21:00:00.000+02:00

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Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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