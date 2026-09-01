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Berstett Rando Vers le sommet du Kaiserstühl (Allemagne) Berstett

dimanche 27 septembre 2026 · Berstett

Berstett Rando Vers le sommet du Kaiserstühl (Allemagne) Berstett

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
67370 Berstett
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Berstett

Berstett Rando Vers le sommet du Kaiserstühl (Allemagne)

Berstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Randonnée du dimanche proposée par Berstett Rando.
Distance 11,5 km, dénivelé 380 m, guide Gérard. 0  .

Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 66 39 66  berstettrando@gmail.com

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English :

Sunday hike organized by Berstett Rando.

L’événement Berstett Rando Vers le sommet du Kaiserstühl (Allemagne) Berstett a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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