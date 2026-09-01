Berstett Rando Vers le sommet du Kaiserstühl (Allemagne) Berstett
dimanche 27 septembre 2026 · Berstett
Informations pratiques
Berstett
Berstett Rando Vers le sommet du Kaiserstühl (Allemagne)
Berstett Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Randonnée du dimanche proposée par Berstett Rando.
Distance 11,5 km, dénivelé 380 m, guide Gérard. 0 .
Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 66 39 66 berstettrando@gmail.com
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English :
Sunday hike organized by Berstett Rando.
L’événement Berstett Rando Vers le sommet du Kaiserstühl (Allemagne) Berstett a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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