Bertrand Belin, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Bertrand Belin 15 – 17 décembre Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-15T20:30:00+01:00 – 2026-12-15T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-17T20:30:00+01:00 – 2026-12-17T22:00:00+01:00

Depuis son disque Tambour Vision (2022), Bertrand Belin a expérimenté d’autres facettes. Il est acteur au cinéma (Le Roman de Jim des frères Larrieu et L’Amour et les forêts, de Valérie Donzelli), acteur au théâtre (En travers de sa gorge de Marc Lainé) et auteur de roman (La Figure, paru en 2025). Après ses démonstrations qu’il est un artiste complet, l’élégant jongleur sort Watt son dernier opus. Voix rocailleuse et verbe précis : Belin nous plonge en tension dans son univers aérien et mystérieux, qui le rend digne héritier du regretté Bashung. Watt est sûrement l’œuvre de Belin au sommet de son art.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Le dandy crée une pop volontairement égarée entre rock et chanson, où les cordes dansent avec l’électro. Trois dates d’exception pour cet artiste soutenu depuis ses débuts par La Bouche d’Air !

Héloïse Esquié