Saint-Jean-Pied-de-Port

Bertso Pilota

Fronton Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

16h30, partie de peloet à main nue femmes Agirre-Ernaga contre Iriarte-Mujika.

18h, défi à main nue M. Goñi-Urruzola contre Etchegoin-Çubiat

Avec les bertsolariak (improvisateurs en langue basque) Nahai Sasco et Mizel Mateo.

Buvette et restauration sur place. .

Fronton Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Bertso Pilota

L’événement Bertso Pilota Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque