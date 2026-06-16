Bertso Pilota Saint-Jean-Pied-de-Port
Bertso Pilota Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 4 juillet 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Bertso Pilota
Fronton Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
16h30, partie de peloet à main nue femmes Agirre-Ernaga contre Iriarte-Mujika.
18h, défi à main nue M. Goñi-Urruzola contre Etchegoin-Çubiat
Avec les bertsolariak (improvisateurs en langue basque) Nahai Sasco et Mizel Mateo.
Buvette et restauration sur place. .
Fronton Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bertso Pilota
L’événement Bertso Pilota Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques)
- Rando à la ferme avec Trott’Iraty et pique-nique du berger Saint-Jean-Pied-de-Port 19 juin 2026
- Micro-Folie-thématique Eté en musique visites guidées Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port 19 juin 2026
- Micro-Folie-thématique Eté en musique visite libre, et réalité virtuelle, visites guidées en musique. Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port 20 juin 2026
- Assemblée Générale de Garazikus et projection de 3 courts-métrages Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port 20 juin 2026
- Fête de la Saint Jean chants, repas champêtre animé et feu de la Saint-Jean Quartier Eyherraberry Saint-Jean-Pied-de-Port 20 juin 2026