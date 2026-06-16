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Bertso Pilota Saint-Jean-Pied-de-Port

Bertso Pilota Saint-Jean-Pied-de-Port

Bertso Pilota Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Fronton

Ville : 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-Pied-de-Port

Bertso Pilota

Fronton Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

16h30, partie de peloet à main nue femmes Agirre-Ernaga contre Iriarte-Mujika.
18h, défi à main nue M. Goñi-Urruzola contre Etchegoin-Çubiat
Avec les bertsolariak (improvisateurs en langue basque) Nahai Sasco et Mizel Mateo.
Buvette et restauration sur place.   .

Fronton Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 

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English : Bertso Pilota

L’événement Bertso Pilota Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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