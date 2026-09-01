Besançon-les-bains sur la place devant le bâtiment à l’entrée du parc Micaud Besançon
mardi 22 septembre 2026 · sur la place devant le bâtiment à l’entrée du parc Micaud · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Besançon-les-bains
sur la place devant le bâtiment à l’entrée du parc Micaud 2, place de la 1re armée française Besançon Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 16:00:00
fin : 2026-09-22 17:30:00
Date(s) :
2026-09-22 2026-10-22
Revivez l’âge d’or des cures thermales bisontines et laissez-vous transporter dans un temps où bien-être rythmaient la vie des visiteurs. Accompagné d’un guide-conférencier, laissez-vous conter les fastes des séjours de détente, les spectacles et animations qui animaient la ville, ainsi que les hôtels qui accueillaient les curistes. La visite se poursuit par un détour au Casino Joa où l’on peut admirer de superbes vitraux. Entre histoire et anecdotes, cette visite révèle la richesse patrimoniale et culturelle des cures thermales à Besançon. La visite se termine par un arrêt au funiculaire, inauguré en 1897 pour relier la ville basse à la colline de Bregille. .
sur la place devant le bâtiment à l’entrée du parc Micaud 2, place de la 1re armée française Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
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English : Besançon-les-bains
L’événement Besançon-les-bains Besançon a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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