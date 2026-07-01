Bestiaire, Bibliothèque Humaniste, Sélestat

Informations pratiques

Bestiaire 19 et 20 septembre Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

En famille, venez découvrir des ateliers et animations en lien avec les animaux qui nous entourent. Ils sont présents dans les livres anciens, dans certains objets archéologiques ou sur les façades de nos monuments et peuvent être domestiques, sauvages ou mythologiques, mais toujours nous inspirent !

Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ Installée depuis 1889 dans l’ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a rouvert ses portes en juin 2018, après quatre années de fermeture pour restructuration, menée par l’architecte Rudy Ricciotti.

Cette bibliothèque conserve un fonds important de manuscrits médiévaux et d’imprimés des XVe et XVIe siècles. L’essentiel de ces ouvrages provient de la bibliothèque paroissiale et de la collection personnelle de l’humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO.

En famille, venez découvrir des ateliers et animations en lien avec les animaux qui nous entourent. Ils sont présents dans les livres anciens, dans certains objets archéologiques ou sur les façades !…

©Maxime Faury