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Bestiaire extraordinaire, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Bestiaire extraordinaire, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Bestiaire extraordinaire, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Floresca Guépin

Adresse : 15 rue de la Haluchère

Ville : 44319 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Bestiaire extraordinaire Mercredi 22 avril, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Atelier créatif
En s’inspirant du livre Ours-chat, morve-phoque et autres animaux venus d’ailleurs, viens illustrer ce bestiaire loufoque basé sur les traductions en plusieurs langues de noms d’animaux du monde entier.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=bestiaire-extraordinaire »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 93 41 60 »}]
Atelier créatif

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