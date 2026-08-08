Bestiaire/Vestaire A4 Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély
samedi 31 octobre 2026 · Salle de spectacle Eden · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Bestiaire/Vestaire A4
Salle de spectacle Eden 47 boulevard Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
adhérent à l’A4 sur présentation d’un justificatif.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-31 2026-11-01
Entre cabaret, danse et métamorphoses, Bestiaire/Vestiaire par la Maison de La bouscule les regards et les codes. Un spectacle contemporain où les corps, les costumes et les gestes questionnent avec poésie notre façon de voir et d’être vus.
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Salle de spectacle Eden 47 boulevard Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Bestiaire/Vestaire A4 Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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