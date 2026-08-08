Bestiaire/Vestaire A4 Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Bestiaire/Vestaire A4

Salle de spectacle Eden 47 boulevard Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

adhérent à l’A4 sur présentation d’un justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-31 2026-11-01

Entre cabaret, danse et métamorphoses, Bestiaire/Vestiaire par la Maison de La bouscule les regards et les codes. Un spectacle contemporain où les corps, les costumes et les gestes questionnent avec poésie notre façon de voir et d’être vus.

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Salle de spectacle Eden 47 boulevard Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Bestiaire/Vestaire A4 Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge