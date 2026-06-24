Béton Le Havre 2026 Divers lieux Le Havre

Le Havre

Béton Le Havre 2026

Divers lieux 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Du 18 au 20 septembre, Béton poursuit son exploration et investit une sélection de lieux emblématiques de la ville, en ouvrant le dialogue entre l’héritage du bâti havrais et une proposition musicale d’avant-garde.

Festival pluridisciplinaire et accessible, Béton fait vibrer Le Havre grâce à un parcours d’explorations artistiques, musicales et urbaines. Pour cette 8ᵉ édition, le festival transformera la ville en un immense terrain de jeu pour proposer une déambulation hors du commun à travers plusieurs lieux emblématiques. Concerts dans des lieux architecturaux emblématiques et formats nocturnes, performances, balades urbaines et rendez-vous gourmands invitent à explorer la ville et son énergie brute. Un temps fort de la rentrée, qui interroge notre rapport avec le bâti sous un angle inédit.

Retrouvez le détail de la programmation sur beton-lehavre.com

Réservation obligatoire .

Divers lieux 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@beton-lehavre.com

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English : Béton Le Havre 2026

L’événement Béton Le Havre 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie